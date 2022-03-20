​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مسنة وابنها في مقاطعة عفرين المحتلة

أفادت مصادر من داخل المقاطعة المحتلة بإقدام مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين لدولة الاحتلال التركي على اختطاف امرأة مسنة وابنها، بعد مداهمة منزلهما في قرية دار كريه التابعة لناحية ماباتا في عفرين المحتلة، بذريعة زيارة المسنة لابنتها في إحدى سجون المرتزقة في مركز مدينة عفرين المحتلة.

وحسب المصادر، فإن المختطفين هما "فيدان محمود حنان (61) عاماً ـ ومصطفى سمير جمال (42) عاماً"، ويذكر أن ابنتهم المختطفة لدى مرتزقة الشرطة العسكرية تدعى (جيلان سمير جمال 26 عاماً)، ولديها ابنتان وهما (دجلان 3 أعوام، وجوليا عامان).

وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" داهموا منزل المواطنة (فيدان محمود حنان) الواقعة في قرية دار كريه بناحية ماباتا في الـ 18 من الشهر الجاري، واقتادوها مع ابنها إلى جهة مجهولة.

(ف إ/ ف)

ANHA