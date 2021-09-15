​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مسناًّ إيزيدياً فور وصوله إلى قريته بعفرين المحتلة

واختطف مرتزقة ما يسمى "الحمزة" التابعون للاحتلال التركي، والمتمركزون في قرية كفر زيت، التابعة لناحية جندريسه بمقاطعة عفرين المحتلة، المواطن الإيزيدي حسن كالو (70 عاماً)، فور وصوله إلى قريته منذ قرابة 20 يوماً، بحسب المصدر.

وفرض المرتزقة فدية مالية قدرها 5 آلاف دولار أميركي، لقاء الإفراج عنه والسماح له البقاء في قريته.

هذا، وكان المواطن حسن كالو، يقطن في مقاطعة الشهباء قبيل استغلاله من جانب المجلس الوطني الكردي ENKS للعودة إلى قريته والتعرض للاختطاف.

ويحاول المجلس الوطني الكردي بشتى السبل، تنفيذ أجندات دولة الاحتلال التركي، وإطلاق حملات دعاية وتزييف الحقائق، لتلميع صورة الاحتلال وعودة مهجري عفرين إلى ديارهم، رغم جميع الجرائم التي يرتكبها بحق السكان الأصليين.

(ف إ/ س ر)

ANHA