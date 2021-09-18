​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مسناً من عفرين ويجعلونه طريح الفراش جراء التعذيب

وضمن سلسلة عمليات الاختطاف التي تطال كل مَن يعود إلى عفرين المحتلة، بناءً على الوعود الكاذبة للمجلس الوطني الكردي ENKS، اختطف مرتزقة ما يسمى "أحرار الشام" التابعين لدولة الاحتلال التركي المسن (محمد الخير حسن حمو، 77عاماً) من أهالي قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا.

وذكر المصدر أن حمو وصل إلى قريته منذ قرابة 20 يوماً، واختطف على الفور من قبل مرتزقة "أحرار الشام"، لينهالوا عليه بالضرب المبرح والتعذيب الجسدي والنفسي.

وأوضح المصدر أنه بعد تعرض حمو لشتى أنواع التعذيب تدهورت حالته الصحية، إذ يعاني من مرض القلب. وبحسب المصدر نفسه؛ فإن المرتزقة أطلقوا سراح حمو بعد تدهور حالته الصحية ليبقى طريح الفراش.

(ف إ/ س ر)

ANHA