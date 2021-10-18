​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون خمسة مواطنين من أهالي قرية معملو في عفرين المحتلة

وبحسب ما أفاد به مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة؛ فقد أقدم مرتزقة الاحتلال التركي، يوم أمس، على شن حملة اختطاف واسعة في قرية معملو التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

ووفقاً له، فقد اختطفوا خمسة مدنيين من أهالي القرية، عُرف منهم المواطن رشيد زيبار الملقّب بـ (أبو كاوا)، وصلاح أحمد إبراهيم والمواطن مصطفى خليل زيبار.

وأوضح المصدر نفسه أن المرتزقة اقتادوا المواطنين المختطفين إلى وجهة مجهولة ولا يُعرف مصيرهم.

والجدير بالذكر أن قرية معملو تشهد منذ 12 تشرين الأول الجاري عمليات خطف للمدنيين من قبل المرتزقة، حيث بلغ عدد المختطفين إلى الآن أكثر من 13 مدني من أهالي القرية، لا يزال مصيرهم مجهولاً.

(آ ر/ س ر)

ANHA