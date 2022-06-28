​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون خمسة مواطنين من أهالي ناحيتي جندريسه وشيه في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة بأن دورية لاستخبارات الاحتلال التركي ومرتزقته من "الشرطة العسكرية"، داهموا أمس، ناحيتي جندريسه وشيه التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة، واختطفوا 5 مواطنين؛ بتهم وحجج واهية.

بحسب المصدر، فإن المختطفين هم: محمد إسماعيل الأحمد (32عاماً) ومحمد علي حميد (26عاماً) وموسى محمود حسن (24عاماً) من أهالي ناحية جندريسه. وخليل صبحي أحمد (32عاماً) ووليد جوان محمد (28عاماً) من أهالي ناحية شيه.

وأضاف المصدر نفسه أن مصير المختطفين الـ 5 لا يزال مجهولاً، دون معرفة الوجهة التي اقتيدوا إليها.

(آ ر/ ل م)