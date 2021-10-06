​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون امرأة عادت إلى عفرين المحتلة بضمانات من ENKS

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة بإقدام مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين لجيش الاحتلال التركي، على اختطاف المواطنة (عائشة محمود نعسان 50) عامًا) من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

وأكد المصدر أن المواطنة عائشة نعسان، تلقت ضمانات كاذبة من قبل ما يسمى المجلس الوطني الكردي ENKS لعودتها إلى قريتها، إلا أن المرتزقة اختطفوها فور وصولها إلى القرية، واقتادوها إلى سجن مرتزقة "الشرطة العسكرية" في اعزاز.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة اشترطوا على المواطنة عائشة نعسان تسليم ابنها مقابل إطلاق سراحها.

(ف إ/ ف)

ANHA