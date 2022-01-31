​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 شبان في ناحية شيه في عفرين المحتلة

وبحسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فإن مرتزقة "الشرطة العسكرية" و"سمرقند" التابعين للاحتلال التركي، أقدموا على اختطاف 4 شبان من أهالي قرية هيجكة التابعة لناحية شيه في مقاطعة عفرين المحتلة.

وكشف المصدر عن أسماء المختطفين وهم: شيرهات زعيم حسن (28 عاماً) وهو من عائلة دالو، رضوان رشيد محو (30 عاماً)، عبد القادر رشيد حسن (32 عاماً)، زياد عارف محو (34 عاماً).

مضيفاً أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" اقتادوا الشبان إلى أحد سجونها في مدينة عفري.

وذكر المصدر أن المواطن شيرهات زعيم حسن سبق واختطف من قبل مرتزقة "سعد بن أبي وقاص" المسيطر على القرية بتاريخ 17- 8 -2021، ليتم إطلاق سراحه بعد دفعه فدية مالية.

(آ ر/ س ر)

ANHA