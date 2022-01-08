​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 مواطنين من أهالي ناحية جندريسه

وبحسب ما أفاد به مصدر من ناحية جندريسه، فإن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي أقدموا على اختطاف 4 مواطنين كرد من أهالي قرية جلمة التابعة لناحية جندريسه في ريف مدينة عفرين المحتلة.

وكشف المصدر عن أسماء المختطفين وهم كل من: جهاد بركات "35" عاماً، خبات محمد حبش " الملقب بـ "حبوش" 30" عاماً، وعلي مصطفى حبش، ومحمد صبحي حمو.

وأضاف المصدر إن المرتزقة طالبوا ذوي المختطفين بدفع فدية مالية مقداره "6" آلاف ليرة تركية لإطلاق سراحهم.

وذكر المصدر أن المختطف "محمد صبحي حمو" تم تحويله إلى ما يسمى المركز الأمني في مركز مدينة "عفرين" المحتلة، فيما لايزال مصيره مجهولاً.

(ف)

ANHA