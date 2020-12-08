​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 مدنيين في جندريسه

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اختطاف المدنيين من عفرين ونواحيها، وفي هذا السياق، أفاد مصدر محلي لمراسل وكالتنا بأن مرتزقة أحرار الشرقية التابعة لجيش الاحتلال التركي، أقدموا، يوم أمس، على اختطاف 4 مدنيين بينهم امرأتان من ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

المصدر قال إن الاختطاف تم في الحارة التحتانية بمركز ناحية جندريسه.

وبحسب المصدر، فإن المختطفين هم كل من "محمد حج يوسف بحار، خاليدة شيخ، أمينة عبدو، أحمد حج كولين".

وقد تم اقتيادهم إلى مكان مجهول، ولا أحد يعلم ما حل بهم إلى الآن.

وكان جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قد اقتحموا عددًا كبيرًا من المنازل في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، والتي كان الإيزيديون يقطنونها في السابق، وانتهكوا حرمات المنازل فيها واختطفوا عددًا من المواطنين.

(د ج)

ANHA