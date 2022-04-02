​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 3 مواطنين من عفرين المحتلة

وقال مصدر من ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، إن مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" اختطفوا المواطن (قازقلي حسن) من أهالي قرية يلانقوز المتاخمة لناحية جندريسه، وذلك بحجج وتهم واهية.

فيما أفاد مصدر آخر في ناحية راجو بالمقاطعة المحتلة، باختطاف مرتزقة ما تسمى "الأمن السياسي" المواطن (محمد محمد معمو (43 عاماً) من أهالي قرية عبلا التابعة للناحية.

وفي ناحية شيراوا أقدم مرتزقة ما تسمى "فرقة الحمزة" على اختطاف المواطن (يوسف محمود عثمان) من أهالي قرية كورزيلة التابعة للناحية ذاتها، وذلك بحجة رعي الأغنام بالقرب من إحدى مقراتهم.

(ف إ/ س ر)

ANHA