​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 3 مواطنين بينهم امرأة في موباتا

بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، فإن مرتزقة "الشرطة العسكرية" داهموا يوم الجمعة منازل أهالي قرية ميركان التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين المحتلة، وسط حالة من الذعر والخوف تشكلت لدى الأهالي.

ووفقاً للمنظمة فإن المختطفين الـ 3 هم:

1- فهيمة أحمد طاهر (25 عاماً).

2- محمد أحمد مصطفى حاجي (40 عاماً).

3- عبدو عزت (30 عاماً).

وأكدت المنظمة أن المختطفين تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة العسكرية في مركز مقاطعة عفرين المحتلة، دون معرفة مصيرهم.

وأشارت المنظمة إلى أنه وبتاريخ 14 شباط عام 2021 شن مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة للاحتلال التركي حملة مداهمات على قرية ميركان، وأقدموا على تعذيب المواطن عبدو عزت أمام زوجته شيرين رسول التي كانت حاملاً آنذاك، لتفقد وعيها بسبب الخوف وتتوفى إثر ذلك مع توأمها في المستشفى.

(آ ر/ س ر)

ANHA