​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 3 مدنيين من ناحية موباتا في عفرين المحتلة

أفادت مصادر من عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف ثلاثة مواطنين من أهالي ناحية شيراوا، أثناء مداهمة القرى.

وأوضح المصدر، أن مرتزقة الجبهة الشامية، اختطفت المواطن (غريب إسماعيل حسن) من أهالي قرية خلنيرة التابعة لناحية موباتا للمرة الثانية، وذلك على حاجز المرتزقة ذاتها في قرية كفرجنة بناحية شرا، أثناء عودته إلى قريته.

ومن جهة أخرى، داهمت مرتزقة "لواء صقور الشمال" قرية كمروك التابعة لناحية موباتا، واختطفت مواطنَين من القرية وهما (عبدو محمد عمر ـ محمد حسين شيخو)، واقتادتهما إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهما.

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