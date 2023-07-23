​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 16 مواطناً في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، باختطاف مرتزقة "السلطان سليمان شاه" التركمانية والتي تعمل بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، 15 مواطناً من أهالي ناحية موباتا، بحجة أنهم يعملون في تجارة السماق.

وقال المصدر إن المرتزقة فرضوا على كل مختطف مبلغ 100 دولار أميركي لقاء الإفراج عنه، فيما لم يذكر تفاصيل أخرى حول مصير المختطفين.

وفي ناحية جندريسة، اختطف مرتزقة "الشرطة العسكرية" المواطن حسين بكر سليمان (48 عاماً) بذرائع واهية.

وتستمر جرائم الاحتلال التركي بحق الأهالي في عفرين منذ احتلالها في آذار عام 2018، من قتل وخطف وفرض الإتاوات، بهدف تضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى الهجرة قسراً من ديارهم.

(ج س/ س ر)

ANHA