​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يهربون شحنة مخدرات إلى عفرين

قالت مصادر إن مرتزقة الاحتلال التركي استنفروا جميع مرتزقتهم في قرية كيمار المحتلة في ناحية شيراوا، لتسهيل عملية عبور شحنة مخدرات قادمة من بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، إلى مقاطعة عفرين المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن الشحنة مؤلفة من سيارتين محملتين بالمخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن مرتزقة "فيلق الشام" التابع للاحتلال التركي فرضوا حظر تجوّل على قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، لتسهيل عملية تهريب المخدرات بين مناطق سيطرة حكومة دمشق وقرى ناحية شيراوا، حسب ما نشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، في 9 آب الجاري، على صفحتها في التواصل الافتراضي.

وأوضحت المنظمة أن مرتزقة "فيلق الشام" أدخلت سيارة محملة بكمية من الهيروين تقدر بـ 5 كغ، وأكثر من مليون ونصف المليون حبة كبتاغون موضوعة ضمن 15 صندوق خشبي كتب عليها باللغتين التركية والفارسية "منظفات غسيل"، وذلك من بلدتي نبل والزهراء إلى عفرين المحتلة عبر قرية برج حيدر في ناحية شيراوا.

(ج س/ س ر)

ANHA