​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يحفرون المواقع الأثرية في ناحية راجو لسرقتها

أفاد مصدر من عفرين المحتلة بإقدام مرتزقة ما يسمى "فيلق الشام" بقيادة المرتزق (صليل الخالدي) والمسؤول الأمني في قرى ميدان أكبس بناحية راجو المرتزق (هشام)، على نبش وحفر المواقع الأثرية في عدة قرى بناحية راجو بالقرب من الحدود السورية التركية بهدف سرقتها، وذلك بالآليات الثقيلة (تركس ـ باكر).

وأوضح المصدر أن المرتزقة أقدموا على نبش وحفر موقع "تل ناصر" في قرية عدامو بقرى ميدان أكبس، وموقع"سوريه بانيراكو" في قرية بانيراكو بناحية راجو.

ويوسع الاحتلال التركي من عمليات سرقة وتدمير المواقع الأثرية في مقاطعة عفرين المحتلة، بهدف سرقتها والقضاء على هوية عفرين الأصلية.

(ف إ/ ل ع)