​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يضرمون النار بمحاصيل شرا

خبر 2023-05-27T13:38:00 مركز الأخبار

أضرم مرتزقة الاحتلال التركي النار بمحاصيل قريتي مرعناز ومالكية التابعتين لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

(س ر)

ANHA


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