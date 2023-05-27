مرتزقة الاحتلال التركي يضرمون النار بمحاصيل شرا خبر 27 أيار 2023, السبت - 13:38 2023-05-27T13:38:00 مركز الأخبار أضرم مرتزقة الاحتلال التركي النار بمحاصيل قريتي مرعناز ومالكية التابعتين لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً عشائر حلب: من حق القاطنين في مخيم مخمور الدفاع عن أنفسهم ووجودهم أدان مجلس شيوخ ووجهاء العشائر في حلب، حصار الجيش ا�... قصف متبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريفي إدلب وحماة شهدت مناطق ضمن ريفي حماة وإدلب قصفاً متبادلاً بين �... يزرع أرضه ويحرسها رغم كبر سنه يؤكد: علينا التكاتف لحماية رزقنا يستيقظ مع بزوغ كل فجر ويتجّه إلى حقله بهمة ونشاط، م...