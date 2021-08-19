​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي تختطف شابة من أهالي ناحية موباتا

وقالت المصادر إن الفتاة (دليار محمد عثمان) 20 عاماً من أهالي قرية بريمجة التابعة لناحية موباتا في عفرين المحتلة، اختطفت من قبل مرتزقة الجبهة الشامية المتمركزة في القرية.

وبحسب المصادر إن الفتاة دليار اختطفت في الـ 18 من شهر الجاري،، واقتادها المرتزقة إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرها.

هذا وتواصل مرتزقة الاحتلال التركي اختطاف العشرات من نساء عفرين خلال الأيام القليلة الماضية.

وبتاريخ 13 من الشهر الجاري أقدمت الشابة عائشة محمد خالد الانتحار في حي المحمودية بعفرين نتيجة ضغوطات الاحتلال التركي ومرتزقته.

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