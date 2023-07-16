​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي تختطف 4 مواطنين وتفرض إتاوات في عفرين المحتلة

أفادت مصادر من ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، باختطاف مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة لدولة الاحتلال التركي، مواطنين اثنين من أهالي قرية كفر صفرة التابعة للناحية، وهما "حسين رشيد حمزة (39 عاماً) ومراد حسين محمد (26 عاماً)"، والمواطن رضوان مصطفى حاجي (60 عاماً) من أهالي قرية بعدينا التابعة لناحية راجو، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

كما اختطف مرتزقة "مكافحة الإرهاب" التباعة لدولة الاحتلال التركي، المواطن عمر حميد حاجي محمود (42 عاماً) من أهالي ناحية شيه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة واقتادوه إلى جهة مجهولة.

في السياق، قالت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إن مرتزقة "سلطان سليمان شاه" (العمشات) فرضوا مبلغ 40 ألف دولار أميركي على أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا، بذريعة عدم أخذهم الموافقة على جني محصول السماق.

وحسب المنظمة، فإن المواطنين الذين فُرضت بحقهم إتاوات، هم: (أحمد قاسم ـ أحمد الراعي ـ آزاد رشيد عزت ـ أبو أنس منان ـ أبو عارف بريمو ـ إبراهيم يوسف ـ إدريس عارف مراد ـ أستاذ مصطفى ـ إسماعيل خالطان ـ أيمن طوبا ـ حمودي وقاص ـ حسن رشيد ـ حسن كردي ـ حسين عيسو ـ حسين حنيف ـ حمزة جيرو ـ حنيف حسين عبو ـ حنيف أوسو ـ حمو حسين كواشة ـ حميد حمرش ـ جميل شيخو عبو ـ جميل إيبش ـ جميل حمو ـ خليل حمو ـ رائد قاسم ـ ريزان جميل عيسو ـ سمير عكاش ـ شيخو عبدك ـ شكري عيسو ـ جيلو عبد الرحمن عابدين ـ شيخو عبد الرحمن مصطفى ـ صلاح الدين سيدو ـ صلاح دلو ـ صلاح شيخ مصطفى ـ فائق شيخ جميل ـ قاسم أبو أحمد ـ عبد إيبش قاسم ـ عبدو محمد ـ عبدو مختار ـ عبدو خليل دينو ـ عبدو عيسو ـ عبد الرحمن قاسم ـ عبد الرحمن مستو حسن ـ محمد حسن خوجا ـ محمد أوسو ـ محمد حسين حمروش ـ محمد أبو جميل ـ محمد أبو منان ـ محمد سيدو ـ محمد شيخو خوجة ـ مجمد عزيز ـ محمد عيسو ـ محمد عبدالله عبيد ـ محمد مجيد جيلو ـ محمد جميل رشوـ محمد خوجة ـ محمد منان حمروش ـ محمد قازقلي قاسم ـ محمد عيسو ـ محمد نوري حسو ـ محمو حاجي ـ مصطفى حسن مح ـ مصطفى عزيز قاسم ـ نجيب مصطفى حنان ـ نيازي علي محمود ـ نظمي عيسو ـ ولات عبو ـ ولات عزيز قاسم).

وتواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، منذ احتلالهم لمقاطعة عفرين في آذار/مارس عام 2018، ارتكاب الجرائم بحق من تبقّى في ديارهم بغية، إفراغ المنطقة وتغيير ديمغرافيتها وترسيخ الاحتلال.

(كروب/ف)

ANHA