​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التّركيّ يحرقون الأشجار الحراجية في جندريسة

أكّد مصدر خاصّ لوكالتنا أنّ مرتزقة ما تسمّى "بفيلق الرحمن" التابعة لجيش الاحتلال التركي أقدمت ظهر اليوم الأحد على إضرام النيران بالأشجار الحراجية في قرية تتارا في ناحية جندريسة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلّة.

وعلى أثرها سارع أهالي القرية لإخماد النيران، وبحسب المصدر أنّ المرتزقة منعوا أهالي القرية من إخماد الحريق المفتعل بالأشجار الحراجية، والتي لاتزال تلتهم الأشجار والمناطق الحراجية.

هذا ومنذ شنّ الاحتلال التركي ومرتزقته عدوانهم على عفرين يمارسون الانتهاكات بحقّ الطبيعة، ويقطعون الأشجار المثمرة بشكل جائر، ويضرمون النيران في الحقول والحراج.

(ف إ/ل)

ANHA