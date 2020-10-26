​​​​​​​مرتزقة 'سمرقند' يشنون حملة اعتقالات جديدة ضد أهالي ناحية جندريسه

وبحسب مصادر موثوقة من داخل المنطقة فإن مرتزقة "لواء سمرقند" التابع لجيش الاحتلال التركي اختطفوا أمس عدداً من أهالي قريتي كفرصفرة وكوران التابعتين لناحية جندريسه.

وحصل المصدر على أسماء المختطفين وهم كل من" شيار خلو، ألماز حج عبدو، حسن أيوب وابنته أمينة أيوب، عكيد مصطفى خلو، مراد خليل مراد، مراد خلو". ولايزال مصير هؤلاء مجهولاً حتى هذه اللحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات التركية ومرتزقتها يشنون منذ يوم الأحد حملة اختطافات طالت قرى كفرصفرة وكوران ومركز ناحية جندريسه وتم اختطاف أكثر من 40 مواطناً ومواطنة.

(ج ج/ل)

ANHA