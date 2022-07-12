أفاد مصدر خاص من المنطقة بأن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، اختطفوا 6 مواطنين من أهالي قرى ناحية شيراوا التي دخلوها حديثاً جنوب مقاطعة عفرين المحتلة، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وحسب المصدر، فإن المختطفين هم:

* عثمان خليل وإبراهيم جمعة وحنيف عثمان من قرية بعية.

* أحمد جمال وحميد سيدو من قرية الغزاوية

* تيسير صالح من قرية باصوفان.

ذكر المصدر أن المرتزقة اختطفوا المواطنين بأمر المرتزق "أبو محمد القلموني" التابع بشكل مباشر للاستخبارات التركية.

هذا وكان مرتزقة "تحرير الشام" قد تمركزوا منذ أيار المنصرم، في عدة قرى في ناحيتي شيراوا وجندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، وانتشروا على طول خطوط التماس، وذلك في مخطط تركي "لإنشاء حزام أسود من العناصر الإرهابية في خطوط التماس انطلاقاً من ريف عفرين الجنوبي وصولاً إلى محاور منبج وريف كوباني الغربي" بحسب ما أفاد بيان سابق للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

يستمر الاحتلال التركي إلى جانب مرتزقته من "الجيش الوطني" و"هيئة تحرير الشام" في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في المناطق المحتلة بالشمال السوري، من قتل واختطاف وتعذيب، ناهيك عن الجرائم بحق النساء.

(ج س /ف)

ANHA