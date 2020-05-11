تطرقت الصحف العربية اليوم, إلى الهجوم الأخير على القوات الحكومية السورية في إدلب, بالإضافة إلى الوضع الليبي, وإلى انتشار فيروس كورونا.

العرب: "حراس الدين" يحرج الجولاني باستهداف الجيش السوري

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الهجوم الذي شنه المرتزقة في إدلب على القوات الحكومية, وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب "قُتل 22 عنصراً على الأقل من القوات السورية والفصائل الجهادية أبرزها تنظيم “حراس الدين” المتشدد خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ شهرين.

وتخضع إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منذ السادس من مارس، أعقب ذلك هجوماً واسعاً شنّته القوات السورية بدعم روسي، دفع قرابة مليون شخص إلى النزوح من مناطقهم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل “15 عنصراً من قوات الحكومة السورية ومسلحين موالين لها مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم ‘حراس الدين’ ومجموعات جهادية، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب” في ريف حماة الشمالي الغربي.

وتعد حصيلة القتلى هذه “الأعلى منذ سريان الهدنة”، وفق قول مدير المرصد رامي عبدالرحمن الذي أوضح أن “الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام”، ويقول مراقبون إن هجوم تنظيم حراس الدين يأتي في إطار محاولة لتخفيف الضغوط عليه ومسعى لقلب الطاولة على هيئة تحرير الشام التي صعّدت ضد التنظيم فيما بدا أنها تريد منه كبش فداء في مقابل أن تحافظ الهيئة على حضورها في المنطقة.

وتشهد المنطقة، منذ سريان الهدنة التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، اشتباكات متقطعة وقصفاً متبادلاً بين الطرفين، إلا أن المعارك الحالية هي “الأعنف”.

البيان: الجيش الليبي يتحرك نحو قلب طرابلس

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة البيان "بدأ الجيش الوطني الليبي، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، إن وحدات عسكرية بدأت تحركاً واسعاً في العاصمة طرابلس للسيطرة على مراصد المرتزقة الأتراك في محور صلاح الدين وبوسليم وسط المدينة، موضحاً أن الجيش الليبي ينوي توسيع مناطق سيطرته في الجزء المتبقي من العاصمة طرابلس".

الشرق الأوسط: مدٌّ ثانٍ لـ«كورونا» يهدد العالم... ويحاصر فريق ترامب

وبخصوص انتشار فيروس كورونا قالت صحيفة الشرق الأوسط "يهدد مدّ ثانٍ لوباء «كورونا» عدداً من دول العالم، التي خففت القيود على سكانها، بعدما سيطرت على تفشي الفيروس، في الوقت الذي حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية من حصول موجة ثانية، وربما ثالثة من الإصابات.

ورصدت السلطات الصينية، أمس، إصابة جديدة في مدينة ووهان، البؤرة الأولى للوباء، وهي أول حالة تسجل منذ أكثر من شهر في المدينة، وبعد وقف تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية، قررت سيؤل إغلاق الملاهي الليلية إثر حالات جديدة.

وأكد الرئيس مون جاي – إن، أن بؤرة العدوى الجديدة «تجعلنا ندرك أن هذا النوع من الأوضاع يمكن أن يحدث في أي وقت». وفي ألمانيا، تخطّت 3 كانتونات عتبة حرجة مع تسجيل 50 إصابة جديدة.

أما في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر تأثراً بالوباء بنحو 80 ألف وفاة، فبات الفيروس يقترب من المحيط المقرب للرئيس دونالد ترامب، ودفع المرض 3 من عناصر فريق البيت الأبيض لمكافحة الوباء إلى التزام الحجر الصحي، وفق تقارير إعلامية.

على صعيد متصل، خيّمت مخاوف من ارتفاع جديد في الإصابات على لبنان، ما قد يدفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات، منها إقفال البلد 48 ساعة لإجراء مسح ميداني في المناطق التي تبين وجود حالات فيها، كما قال وزير الصحة حمد حسن، من جهتها، تتجه الحكومة الإيرانية لإعادة افتتاح المدارس الأسبوع المقبل وسط تحذيرات صدرت أمس من موجة جديدة من الوباء".

(ي ح)