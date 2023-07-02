أصيب شخص بجراح متفاوتة، كما أصيب مرتزق من "الحمزات" التابعة لدولة الاحتلال التركي، في اعتداء للأخير على مزارعين أثناء سقاية أراضي في ضاحية عين الحصان بريف سري كانيه، بحسب المرصد السوري.

ووفقاً للمرصد، فإن مرتزقة الحمزات اعتدوا بالضرب على المزارعين، وشتمهم بكلمات بذيئة، وبعد المشادات الكلامية حاول أب وابنه رد المهاجمين عن أنفسهم، مستخدمين "الكاروك"، فقام متزعم مرتزقة الحمزات بإطلاق الرصاص من كلاشينكوف نحو الأب وأصابته في صدره، بينما أصيب المرتزق بطلق ناري عشوائي، حيث نقل إلى إحدى المشافي دولة الاحتلال.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار مرتزقة الاحتلال التركي بالاعتداء على القاطنين في المناطق المحتلة.

(م ش)