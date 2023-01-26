ونفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً بالرشاشات الثقيلة، مستهدفين مجموعة من قوات حكومة دمشق؛ أثناء عملها في التحصين والتدشين على محور بلدة سراقب ضمن منطقة "خفض التصعيد" في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن قتلى حتى اللحظة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قصفت قوات حكومة دمشق بعدد من قذائف الهاون محيط بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي وسط تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

ويوم أمس، قتل 3 وأصيب آخرون من قوات حكومة دمشق في الهجوم الذي نفذه مرتزقة " أحرار الشام" على مواقعها على محور التفاحية بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون وقوع قتلى للمرتزقة.

(م ش)