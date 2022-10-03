شن مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون اليوم، مستهدفين تجمعات ومواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في تلال القرميل وتلة رشو شمالي اللاذقية، وسط أنباء عن وجود إصابات في صفوف الأخيرة.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة بالحواجز المحيطة، بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي الرويحة وبينين بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت محيط قرى كفر عمة والقصر بريف حلب الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس، شهدت أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في ريف حلب الغربي، تحليقاً مكثفاً لـ 7 طائرات استطلاع روسية، كما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي.

(ل د)