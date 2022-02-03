​​​​​​​مرتزق داعشي يفجّر نفسه بقوات الأمن في صلاح الدين في العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، في بيان: إنه "خلال تنفيذ عملية تفتيش من قيادة عمليات صلاح الدين في منطقة الميتة للبحث عن الإرهابي الجريح الذي أصيب خلال الضربة الجوية، وعند وصول القوة الى مكان الضربة تم العثور على الإرهابي وتطويقه وحدث تبادل إطلاق النار فقام بتفجير نفسه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أنه "لا يوجد أي ضرر من جراء التفجير بين صفوف القوات الأمنية"، مبيناً أنه "تمَّ العثور على ثلاث جثث ومازالت عملية البحث مستمرة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفذ طيران الجيش ضربة جوية، أسفرت عن مقتل مرتزق وإصابة آخر أثناء محاولتهم التعرض للطائرات في محافظة صلاح الدين.

(د ع)