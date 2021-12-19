​​​​​​​مركز كهرباء تل تمر يصلح الأعطال الناجمة عن القصف التركي على قرية أم الكيف

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بجرائمهم بحق أهالي ناحية تل تمر من خلال الاستهدافات شبه اليومية والقصف العشوائي على القرى الآهلة بالسكان، لتطال انتهاكاتهم المرافق الحيوية والخدمية والبنية التحتية في المنطقة.

وشهدت قرية أم الكيف الواقعة غرب ناحية تل تمر بمسافة 5كم، قصفاً عشوائياً من قبل الاحتلال ومرتزقته ليتم استهداف الخط 66 الذي يغذي محطة كهرباء تل تمر بالتيار الكهربائي، مما تسبب بخروجها عن الخدمة بشكل كامل.

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من استهداف شبكة الكهرباء في قرية تل كربيت الواقعة أيضاً غرب ناحية تل تمر.

وتعتبر هذه المرة الـ 19 التي يتم فيها استهداف شبكات الكهرباء في المنطقة، ولأجل إصلاحها توجهت صباح يوم أمس ورشة الصيانة التابعة لمركز كهرباء تل تمر إلى قرية أم الكيف لصيانة الخط المتضرر نتيجة القصف التركي.

ومن خلال وجودهم في القرية التقت وكالتنا مع عضو ورشة الصيانة وعضو في مركز كهرباء تل تمر، طه عبيد، الذي قال: "نحن الآن موجودون في قرية أم الكيف لصيانة الخط الرئيس الذي يمد محطة كهرباء تل تمر بالتيار الكهربائي، والذي خرج عن الخدمة نتيجة القصف الذي طال القرية (الجمعة) من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

موضحاً "القصف الذي طال شبكة الكهرباء يعتبر المرة الثانية خلال هذا الأسبوع بعد استهدافهم للشبكة الكهربائية في قرية تل كربيت قبل عدة أيام".

وأكد عبيد في نهاية حديثه أنه وبالرغم من الخطورة التي يواجهونها إلا أنهم يصلون إلى مناطق التماس الخطرة لصيانة الخطوط وتمديد الكهرباء لأهالي المنطقة، بدافع الواجب الذي يقع على عاتقهم.

(س ر)

ANHA