​​​​​​​مركز كهرباء تل تمر يعيد التيار الكهربائي إلى 22 قرية

في مسعى لتوفير الخدمات في القرى الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي في ريف ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة، وعلى الرغم من الهجمات اليومية التي تتعرض لها المنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، يعمل مركز الكهرباء في ناحية تل تمر على إعادة توصيل التيار الكهربائي للقرى في خطوط التماس، بعد تعرضْ شبكات التيار للاستهدافات المتكررة من قبل الاحتلال التركي.

العمل يجري على قدم وساق لتمديد خط تغذية شبكة التوتر المتوسط (20 KV) التي انقطع التيار عنها منذ نحو عامين نتيجة استهدافها بشكل مباشر بالقذائف.

الرئيس المشترك لمركز كهرباء ناحية تل تمر، فهد سمعيلة قال لوكالتنا" بسبب خروج خطوط الكهرباء في عدد من القرى في ريف ناحيتي تل تمر وزركان عن الخدمة؛ نتيجة القصف المستمر للاحتلال التركي، أطلقنا مشروع إعادة الكهرباء عن طريق تغذية شبكتها بخط جديد بديل للخط القديم الذي جرى استهدافه وتخريبه".

وأشار إلى أن الخط الجديد يتغذى من نقطة كهرباء قرية العيد والتي تتغذى من محطة تحويل كهرباء السد الشرقي بمقاطعة الحسكة بثلاث تفريعات رئيسة.

ووفق مركز كهرباء الناحية فإنه منذ بداية العام الماضي 2021 ولغاية شهر تموز من العام نفسه جرى صيانة الخط القديم لأكثر من 35 مرة نتيجة تعرضه للقصف المباشر من قبل الاحتلال ومرتزقته.

وقسّم مركز الكهرباء، العمل إلى 3 مراحل رئيسة، جرت المرحلة الأولى في بداية شهر أيلول الماضي، بمد خط كهرباء جديد بمسافة 2 كم وتغذية 10 قرى في الريف الشمالي لناحية تل تمر.

فيما تضمنت المرحلة الثانية مد خطوط كهرباء جديدة بديلة عن الخطوط السابقة بمسافة 6 كم وتغذية 12 قرية بريف تل تمر الشمالي.

في حين وحسب سمعيلة فإن المرحلة الثالثة ستنطلق في القريب العاجل وخلالها سيتم تغذية 7 قرى أخرى.

وتسبب قصف الاحتلال التركي ومرتزقته منذ وصولهم إلى مشارف ناحية تل تمر بعد احتلالهم لمدينة سري كانيه أواخر عام 2019 بخروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة أكثر من 29 مرة، وانقطاع التيار الكهربائي عن الناحية وريفها.

(سـ)

ANHA