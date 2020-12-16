​​​​​​​مركز جميل هورو يساهم في إعداد جيل مهتم بالموسيقا والثقافة الكردية

في إطار جهوده لتنمية مواهب الأطفال والشباب، ينظم مركز جميل هورو للثقافة والفن في حي الشيخ مقصود في حلب، دورات مجارية للراغبين بتنمية مواهبهم في مجال العزف والغناء والرسم.

ويقصد المركز حاليًّا 100 طالب وطالبة في مختلف الصفوف التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تتعارض مواعيد الدورات التدريبية مع الدوام المدرسي.

50 طالبًا يرتادون صفوف تعلم العزف على الآلاف الموسيقية

من الدورات الأكثر جذبًا للطلاب هي دروات تعلم العزف على الآلاف الموسيقية، حيث يشارك نحو 50 طالب وطالبة في دورات العزف على مختلف الآلاف الموسيقية الكمان، البيانو، الغيتار والطنبور.

ويشرف على الدروس مدربون مختصون، حيث تتضمن الدورات دروسًا نظرية تشمل حفظ العلامات الموسيقية لضمان التعليم الأكاديمي للطلاب.

الإداري في مركز جميل هورو للثقافة والفن خليل بريشان أشار إلى أن معظم الطلاب يرغبون بشكل خاص تعلم العزف على آلة الطنبور، وعزا ذلك إلى كونها تعدّ عماد الموسيقا الكردية.

وبهدف تأمين الفرصة للطلاب لإبراز مواهبهم في العزف، يعمل المركز على التحضير لتنظيم لأمسية موسيقية يشارك فيها الطلاب.

'الهدف الحفاظ على الثقافة وإغنائها'

وأكد بريشان أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو الحفاظ الثقافة الكردية ونشرها، خاصة أنها تعرضت للكثير من التهميش والحظر في فترات سابقة.

كما يشارك 10 طلاب في دورات لتعلم أسس الغناء، حيث يتم تدريبهم على أسس الغناء وكذلك على الغناء التراثي الكردي، فيما ينضم قرابة 20 طالبًا إلى دورات تعلم الرقص الشعبي والفلكلوري.

وتشمل الدورات التعليمية التي ينظمها مركز جميل هورو للثقافة والفن في حلب، دورات لتعليم الرسم، ويشارك فيها قرابة 20 طالبًا، يشرف عليها مدرسون مختصون، حيث يتعلم الطلاب أساسيات ومبادئ فن الرسم.

في حين يرتاد 20 طالبًا إلى دروس تعلم مبادئ الرسم الأساسية، وجلّهم من الأطفال، حيث يعبّرون عبر رسوماتهم ويجسدون ما يتعلمون خلال الدورة برسم لوحات بسيطة تعبّر عن ذكريات الأطفال حول طبيعة عفرين وآثارها.

الإداري في مركز جميل هورو للثقافة والفن في حلب خليل بريشان تمنى التوفيق لجميع الوافدين والراغبين بالتعلم، كما شكر المدرسين والقائمين على الدورات التعليمية.

(ك)