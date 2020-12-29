​​​​​​​مركز إسرائيلي: بايدن سيضغط على روسيا .. ولكن ليس كثيرًا

ويقول تحليل لمركز بيغن سادات الإسرائيلي إن رد فعل موسكو الصامت على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لا يبشر بالخير بخصوص العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتستعد النخبة السياسية الروسية لسياسة خارجية أميركية أكثر تصادمية.

وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل موسكو تقلق، حيث تستلزم جميع مفاهيم السياسة الخارجية الأميركية المحتملة على مدى السنوات الأربع إلى الثماني القادمة تقريبًا تقويض المواقف الروسية في الخارج: القيادة العالمية، الدفاع عن النظام الدولي الليبرالي الضعيف وتقويته، تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، ومنع صعود مجالات النفوذ المتميزة عبر اليابسة الأوراسية.

ومن المرجح أن تظل استراتيجية الأمن القومي (NSS) لعام 2017 والملخص غير المصنف لعام 2018 لاستراتيجية الدفاع الوطني الداعمة (NDS) العمود الفقري للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الإدارة الجديدة.

وسيتم التأكيد بشكل أكبر على منافسة القوى العظمى مع الصين وروسيا، في حين سيتم تنشيط دعم التحالفات الأميركية عبر أوراسيا، ومن المرجح أن يتبع ذلك دعم الولايات المتحدة لحلف الناتو، فضلًا عن التحركات الرامية إلى تحسين القدرات العسكرية الأميركية لتقييد المصالح الجيوسياسية المحتملة لروسيا في أوروبا الشرقية.

ومن المرجح أن تختلف الإدارة الجديدة عن رئاسة ترامب بطرق مهمة، حيث شدد بايدن على أنه سيسعى إلى تحسين العلاقات عبر الأطلسي التي تضررت في عهد ترامب، الذي كانت علاقته متوترة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأوروبية، وانسحب من عدة اتفاقات دولية.

وعلى عكس ترامب، الذي وصف الناتو عام 2016 بأنه "عفا عليه الزمن"، سيؤكد الرئيس الأميركي الجديد على الدور المهم للحلف في الشؤون العالمية.

وهذا يعني أن الناتو سيكون في موقف أكثر قوة ضد التهديدات المختلفة الصادرة عن روسيا، ووصف بايدن روسيا بأنها "خصم" و "تهديد".

وفي أوائل عام 2020، كتب بايدن أنه "لمواجهة العدوان الروسي، يجب علينا إبقاء القدرات العسكرية للتحالف نشطة مع توسيع قدرته أيضًا على مواجهة التهديدات غير التقليدية، مثل الفساد المسلح، والتضليل، والسرقة الإلكترونية".

وهناك مؤشر آخر على السياسة الخارجية المحتملة لأميركا في عهد بايدن هو موقفه من قضايا مثل أوكرانيا، وانتقد بايدن استيلاء روسيا على القرم ودعمها المزعوم للانفصاليين في منطقة دونباس الأوكرانية، كما اتهم الكرملين بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وستصبح سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا أكثر صرامة وتماسكًا، على عكس الرسائل المختلطة التي ترسلها إدارة ترامب، من المؤسف لروسيا أن موقف الإدارة الجديدة بشأن روسيا من المرجح أن يحظى بإجماع من الحزبين في الكونغرس.

ومن المرجح أن يتخذ بايدن خطوات لإصلاح العلاقات مع ألمانيا وفرنسا، اللتين تشكلان معًا العمود الفقري للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، سيعمل بايدن ليس فقط على إنشاء تحالف أكثر تماسكًا للناتو، ولكن أيضًا لأوروبا متجددة، وهذا سوف يثير قلق روسيا حتمًا.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أظهرت موسكو نفسها غير مهتمة بحدودها الغربية، كان هذا واضحًا في المستوى العالي من المشاركة الروسية في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية عبر أوراسيا طوال فترة رئاسة ترامب، وهي نتيجة منطقية لعدم اهتمام واشنطن بالشؤون الأوروبية في ذلك الوقت.

ويمكن لرئاسة بايدن أن تواجه فكرة التراجع الأميركي، ويمكن للإدارة الجديدة أن تعكس هذا الاتجاه، حيث يتمتع بايدن بسجل طويل من الخبرة في السياسة الخارجية يمتد من فترة الحرب الباردة إلى عهد أوباما، إنه يعرف روسيا جيدًا ولديه الحنكة السياسية لتحسين موقف أميركا.

ويمكننا أن نرى زيادة في الضغط الأميركي على ألكسندر لوكاشينكو في ضوء الاحتجاجات المستمرة في بيلاروسيا ضد رئاسته، فضلًا عن دعم عسكري أقوى لأوكرانيا لتعزيز موقعها في دونباس المضطربة.

وإلى الجنوب، يمكن للولايات المتحدة أن تعمل على سد الفجوة في البحر الأسود، حيث تجاوزت القوة العسكرية البحرية الروسية منذ الأزمة الأوكرانية عام 2014 القوات الجماعية للدول الساحلية الأخرى.

وهذا يقودنا إلى تركيا، بينما حددت أنقرة مسارًا للعمل في جوارها المباشر يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، يمكن أن تعمل تركيا والولايات المتحدة على تحسين علاقاتهما المتضررة، وتم بالفعل الإبلاغ عن مؤشرات هذا السيناريو المحتمل، فكلا البلدين لهما مصلحة في التقارب.

ولنأخذ على سبيل المثال، قضايا تركيا مع روسيا في جنوب القوقاز في أعقاب حرب قره باغ الثانية، في حين بدا أن الحرب تعزز المصالح الجيوسياسية التركية، إلا أن أنقرة غير راضية عن الدور الذي يحاول الكرملين القيام به، كما أن أنقرة لديها خلافات مع موسكو بشأن سوريا وليبيا، ويمكن للدعم الأميركي في بعض هذه المسارح أن يمنح تركيا ميزة استراتيجية.

ولكن لا شيء من هذا يعني أن بايدن يخطط لاتباع نهج جذري تجاه روسيا، ربما لن يحاول محاصرة الحكومة الروسية، لأن القيام بذلك قد يدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات في أوراسيا قد تكون خطيرة على واشنطن، قد يؤدي الضغط المفرط على روسيا أيضًا إلى دفع موسكو إلى أحضان بكين، ستحاول المؤسسة السياسية الأميركية تجنب كلا السيناريوهين.

وستبقى الصين قضية رئيسة في السياسة الخارجية، ولكن قد تحدث تحركات ضمنية نحو بناء تقارب مع روسيا بشأن بعض القضايا، بعد كل شيء، إنها رؤية أميركية طويلة المدى لتقريب روسيا من الغرب، مرة أخرى، سيتطلب ذلك ضغوطًا تكتيكية محدودة على روسيا تسمح للأطراف بإيجاد نقاط للتعاون، وبما أن الاقتراب من المفاوضات مع روسيا دون أي مزايا استراتيجية سيكون غير مجدٍ، فلا بد من ممارسة درجة معينة من الضغط.

وستستمر بعض مجالات الاحتكاك مع الحلفاء الأوروبيين في عهد بايدن، ومن المحتمل أن تستمر إدارته في مطالبة حلفائها بدفع المزيد من المال للدفاع عن أنفسهم، كما فعل ترامب، لكن الرسائل ستكون أقل عدائية وموجهة أكثر نحو إيجاد حل طويل الأجل.

وستكون روسيا محور تركيز رئيس للسياسة الخارجية لبايدن، سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة هو إيجاد التوازن المثالي بين حصر روسيا في منح الامتيازات مع منعها من التحرك بشكل خطير نحو الصين.

(م ش)