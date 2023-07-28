​​​​​​​مركز هيزل للثقافة والفن يفتتح دورات تعليمية مجانية

مع انتهاء العام الدراسي، أعلن مركز هيزل للثقافة والفن في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو عن افتتاح العديد من الدورات الموسيقية والغنائية وتعليم الرقص الفلكلوري والأعمال اليدوية النسائية.

ويتلقى الطلاب التعليم على يد مدرّسين مختصين في مجال الموسيقا والأعمال اليدوية والرقص الفلكلوري، ويبلغ عددهم اليوم، 51 طالباً وطالبة، يشاركون في الدورات وفق مواهبهم ورغبتهم في التطوير.

تقول ليلاف خالد التي تتلقى دورة تعليم الموسيقا إن هذه الدورات فرصة لهم من أجل تنمية مواهبهم التي يريدون من خلالها تطوير أنفسهم واستغلال فرصة العطلة الصيفية، ويتلقون تعليم الموسيقا النظرية والعملية على العديد من الآلات مثل الجيتار والعود والأورغ والكمان.

وحسب ليلاف، فإنهم يستفيدون في التدريب من أجل تنمية مواهبهم، ما يؤدي إلى تطوير موهبتهم بشكل يومي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل من المغنيين.

كما يتلقى 16 طالبة، التدريب على الفنون والأعمال اليدوية، مثل تعليم نسج الصوف وأعمال الخرز وخياطة الألبسة الفلكلورية، وأعمال يدوية أخرى في المركز.

وتوضح المدرّسة ابتهال محمود أنه بعد إعلان مركز هيزل للثقافة والفن عن هذه الدورات، بادرت النساء للتسجيل؛ لتعلّم الأعمال اليدوية، ونقوم بتدريبهن وفق برنامج صباحي يستغرق من ساعة ونصف إلى ساعتين.

وأضافت: "نعرض هذه الأعمال في معارض رسمية إلى جانب الاستفادة منها".

وتأسست فرقة هيزل للرقص والموسيقا في ناحية تربه سبيه عام 1987، ومع انطلاق ثورة روج آفا افتتح المركز في قبو بشكل سري، باسم مركز جكر خوين، وبعد إخراج حكومة دمشق من ناحية تربه سبيه، افتتح مركز رسمي لها وحمل اسم مركز هيزل للثقافة والفن.

يوجد اليوم، في مركز هيزل فرقة الشهيد خبات للأغاني وفرقة الشهيد باور للموسيقا والأغاني وفرقة الشهيد ريوان للرقص الفلكلوري وتشارك هذه الفرق في كافة المناسبات والأعياد الوطنية.

(ك)