​​​​​​​مركز حقوقي نسوي يدين جريمة قتل جماعي لقاصر

وتداول نشطاء على موقع فيسبوك فيديو يظهر فتاة قاصر تقتل رمياً بالرصاص على يد مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم ذووها.

وقال مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا في بيان أصدره اليوم: "ندين ونستنكر جريمة القتل التي ارتكبت بحق الفتاة القاصر (عيدة الحمودي السعيدو) من حي الزهور بغويران الواقعة في الحسكة والتي تظهر جميع معالمها في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب المركز "الجهات الأمنية المختصة بالقبض على الفاعلين وإدانتهم وفقاً للقانون وإنزال أشد العقوبات بحقهم"، وأضاف "ننصب أنفسنا مدّعين شخصيين بحق كل من له علاقة بارتكاب هذه الجريمة البشعة".

(س ر)

ANHA