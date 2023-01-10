​​​​​​​مركز دراسات جنولوجيا في عفرين والشهباء وحلب يختتم كونفرانسه الأول

تحت شعار "من الأخوات ميرابال إلى جينا، زينب وناكهان Jin, Jiyan, Azadî"، عقد في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء الكونفرانس الأوّل لمركز دراسات جنولوجيا.

وشارك في الكونفرانس 200 مندوبة من عضوات مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت أعماله بمقطع مصور للشهيدة ناكهان آكارسال ثمّ قرأت عضوة مركز دراسات جنولوجيا، نوجيان حسين تقييمات القائد عبد الله أوجلان، حول علم جنولوجيا.

عقب ذلك عُرِضَ سنفزيون عن نضال شهيدات مجزرة باريس الأولى ساكينة وفيدان وليلى، ثمّ قرأت الإداريّة في مركز جنولوجيا في منطقتي الشهباء وعفرين، زهيدة مامو نتائج مركز جنولوجيا في حلب، عفرين والشهباء.

وشكلت حلقات بحث للنقاش حول العديد من أوجه العنف الذي تتعرض له المرأة للخروج بنتائج للحد منها والوقوف أمامها.

ومن المواضيع الأساسية التي تم التركيز عليها في 4 مجموعات تعنيف الأطفال، تطوير الاقتصاد التشاركي الكومينالي، العنف الإلكتروني وتعزيز وحدة النساء.

وبعد المناقشات خرجت المشاركات بمخرجات هي " البدء بحملة وطنية من أجل الكفاح ضد العنف الإلكتروني بكل الطرق المتاحة و دعم المشاريع الثقافية للشبيبة وافتتاح المكتبات وتقديم الدراسات ومشاريع القراء لدفعهم نحو تنظيم الندوات الحوارية والأدبية بدلاً من استخدام التكنولوجيا، وعقد جلسات تدريب وتوعية بمحتوى التواصل الاجتماعي الذي يشكل خطراً على المرأة والشبيبة.

بعد ذلك قدمت فرقة الشهيدة هيفي عروضاً غنائية، وتعالت في ختام الكونفراس شعارات تحيي المقاومة و Jin, Jiyan, Azadî.

ANHA