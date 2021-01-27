​​​​​​​مركز دجلة للثقافة والفن: التمسك بالأرض هو السبيل إلى إفشال مخططات تركيا

تسعى تركيا إلى توسيع رقعة احتلالها، وتهدد بشن هجمات عدوانية على مناطق شمال وشرق سوريا، وشنكال، وردًّا على ذلك، أصدر مركز دجلة للثقافة والفن في مدينة ديرك، بيانًا أدان من خلاله التهديد التركيا ودعا إلى التمسك بالأرض.

بينما بارك البيان ذكرى انتصار كوباني أيضًا.

البيان قرئ اليوم، أمام مركز دجلة، من قبل العضوة هيوا حاجي، وجاء في نصه:

" نبارك تحرير مدينة كوباني، قلعة الصمود، على جميع الشعوب التواقة إلى الحرية وشعوب شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية".

وأدان البيان القصف التركي على مقاطعة الشهباء " ندين ونستنكر القصف التركي على الشهباء وتل رفعت، ونحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى في الدفاع عن شعوب شمال وشرق سوريا".

كما أكد البيان ضرورة التمسك بالأرض، وعاهد على الدفاع عن المكتسبات التي تحققت والتصدي للتهديدات التركيا "إن التهديدات التركية باحتلالها شنكال وديرك تتطلب رفع وتيرة نضالنا ووحدة صفنا وتمسكنا بأرضنا، وبذلك سنفشل مخططات ومؤامرات الفاشية التركية على مناطقنا، ونجدد عهدنا لشهدائنا وقائدنا بالدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا حتى الرمق الأخير".

(ع ع /م ح)

ANHA