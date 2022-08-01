​​​​​​​مركز باقي خدو للثقافة والفن يطلق حملة منددة بالاحتلال التركي 

مركز باقي خدو للثقافة والفن في مقاطعة كوباني أطلق الحملة ليلة أمس تحت شعار "بحناجرنا وفننا.. سندحر الاحتلال ونبني وطناً رائعاً".

أولى فعاليات الحملة كانت أمسية فنية في حديقة 19 تموز بمدينة كوباني حضرها الشعرات من أهالي المدينة.

وقدم الشاعر محد مسي والملقب بـ "حمي كوباني" قصيدة شعرية استنكر من خلالها كلماته جرائم دولة الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا وجرائمه المستمرة بحق ابناء المنطقة، كما وحثت كلماته على المقاومة والنضال.

ومن ثم قدمت فرقة بوطان تابعة للمركز الثقافي وفرقة هفرين التابعة لحركة الهلال الذهبي فقرات غنائية ثورية تحث على المقاومة والنضال في وجه الاحتلال.

هذا وبحسب برنامج الحملة فإنها مستمرة بسلسلة متنوعة من الفعاليات في جميع نواحي وبلدات إقليم الفرات، تتضمن ايضاَ عروض مسرحية ورقص فلكلوري بالإضافة لعرض لوحات فنية تعكس جرائم الاحتلال التركي ومقاومة الشعب في وجهها.

إلى ذلك، قال الشاعر وعضو مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني محمد مسي "حمي كوباني" لوكالتنا إن إدارة مركز باقي خدو للثقافة والفن بدأت بهذه الحملة لتستنكر على طريقتها الفنية التهديدات والهجمات والجرائم التركية بشكل شبه يومي على المنطقة على أهلها".

كما وأشار مسي إلى أن هذه الفعاليات ستستمر لعدة أسابيع "كل اسبوع مرة، حيث ستقدم عروض فنية مختلفة في كافة نواحي وبلدات إقليم الفرات، ففي الأسبوع المقبل سيقام معرض فني في حديقة القائد عبد الله أوجلان بالقرب من جسر قرقوزاق على ضفاف الغربية لنهر الفرات".

وأكد على أن تلك الفعاليات تستنكر الاحتلال التركي بشتى انواع العروض التي ستقام، وقال: "الفنان سواء كان شاعراً أو مغنياً أو رساماً أو ممثلاً فإن كل واحد منهم سيستنكر الاحتلال بطريقته الفنية".

وتابع: "الأدب والفن الكردي عبر التاريخ كان مواكباً للأحداث اليومية والتاريخية سواءً كانت عن طريق الأغاني التراثية أو القصص والشعر، لذا فإن حملتنا هذه هي لمواكبة الأحداث التاريخية والمقاومة التاريخية في وجه التهديدات والهجمات التركية على شعب المنطقة".

(م ع/د)

ANHA