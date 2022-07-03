​​​​​​​مركز الثقافة والفن في الطبقة يختتم فعاليات مهرجان السلام للطفولة

وشارك في فعالية اختتام المهرجان ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والعشرات من أهالي الطبقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قص الطفل محمد الناصر شريط المهرجان للبدء بفعاليات اليوم الأخير، التي تضمنت عرض رسوم وأعمال يدوية من صنع الأطفال المشاركين.

وقدمت فرقة أطفال الفرات، وفرقة روضة الأمل في الطبقة عروضاً فنية وغنائية تحاكي واقع وتراث المنطقة.

ثم ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن، روشين محمد، كلمة أشادت فيها بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية التي عملت على تنظيم المهرجان، وأكدت أن "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتعليم الأطفال ودعم مواهبهم".

ولفتت إلى أن "مهرجان السلام جسّد عادات وتقاليد جميع مكونات المنطقة بشكل عام، ويعمل على تنمية مواهب الأطفال الذين عانوا من ويلات الحروب في المنطقة".

واختتم المهرجان بتكريم الأطفال المشاركين من قبل لجنة الثقافة والفن في مدينة الطبقة وريفها.

والجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان السلام للطفولة استمرت 4 أيام متتالية في مدينة الطبقة وريفها.

(س ك/خ)

ANHA