​​​​​​​مركز الدفاع الشعبي: فشل الهجوم يعني هزيمة النظام الفاشي

وأصدرت القيادة العامة لمركز الدفاع الشعبي بياناً موجهاً إلى قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وقالت القيادة العامة لمركز الدفاع الشعبي في بيانها إنهم كانوا يتوقعون هجوماً مماثلا من جيش الاحتلال التركي، وأضافت في بيانها "هذا الهجوم بالنسبة لهم ينطوي على أهمية كبيرة، فالنسبة لحزب العدالة والتنمية والحزب اليومي، يعتبر عام 2021 عاماً حاسماً ومصيرياً. فإذا انتصروا فإنهم سوف يبقون في السلطة أما اذا دحروا فإنهم سوف ينتهون".

’سيتحول إلى ميدان للمحاسبة‘

وجاء في بيان مركز الدفاع الشعبي أيضا: "الهجوم الذي يشته جيش الاحتلال التركي ضد مناطق متينا وزاب وآفاشين ليس هجوماً عادياً. بل هو ذروة سياسة الإبادة ضد أبناء شعبنا. ونحن طبعاً كنا نتوقع مثل هذا الهجوم. فبعد هزيمة كاري كنا نعلم جيداً أن الدولة التركية سوف تنفذ هجوماً جديداً من أجل الانتقام. وبناء عليه كانت لدينا معلومات استخباراتية بصدد الهجوم، لذلك فإن استعداداتنا كانت في أعلى المستويات. هذا الهجوم الذي يشنه العدو، سوف يتحول إلى ميدان للمحاسبة بيننا وبين العدو".

’إذا لم يحققوا النصر فستكون هزيمة نهائية‘

القيادة العامة لمركز الدفاع الشعبي قالت في بيانها إن هذا الهجوم يعتبر هجوماً مصيرياً بالنسبة للدولة التركية، وأضاف البيان: "نظام حزبي (العدالة والتنمية والحزب القومي AKP-MHP الفاشي، يعيش اليوم حالة أزمة عميقة جداً. وهو ضعيف جداً ويتجه نحو الزوال. ولكن هذا النظام يسعى إلى بناء تحالفاتها وسياساتها ووجوده على إنهاء الشعب الكردي، وبذلك يضمن بقائه. فإذا نجح في فرض سياسة الإبادة على سائر كردستان وتركيا، وإيصالها إلى مستويات جديدة، فإن هذا النظام سوف يستمر. ولكن إذا فشل في تحقيق هذا المخطط فستكون هزيمة نهائية بالنسبة له.

’لا نسعى إلى الدفاع عن أنفسنا فقط، بل نسعى إلى تحقيق النصر"

هذا الأمر صحيح بالنسبة لنا أيضا. إذا تمكنا، نحن كريلا حرية كردستان، من دحر هجوم الدولة التركية وإفشاله، وقتها يمكننا القول أن سوف نضمن النصر. وأننا سوف نضمن الحرية والديمقراطية لحركتنا وشعبنا، وقائدنا وشعوب الشرق الأوسط جميعاً. ولكن إذا لم نرد على الهجوم بالشكل المطلوب، فإنها ستكون بداية النهاية بالنسبة لنا. ولذلك فإن هذا الهجوم ينطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لنا. وعلينا نحن كمقاتلي الحرية أن ننتبه إلى هذا الأمر. الحرب الدائرة هذا العام، وبشكل خاص المعارك الدائرة في مناطق الدفاع المشروع، تعتبر بالنسبة لنا بداية مهمة. نحن لا نسعى خلال هذه المعركة أن ندافع عن أنفسنا فقط، بل نسعى إلى إلحاق الهزيمة بالعدو وتحقيق النصر".

’الهجوم يستهدف الشعب الكردي بشكل عام‘

وجاء في البيان أيضاً: "من جهة أخرى، فإن الذين يدعون أن هذا الهجوم يستهدف مناطق الدفاع المشروع، ويستهدف مناطق زاب وآفاشين ومتينا، وأن هذا الهجوم يستهدف حزب العمال الكردستاني وقوات الكريلا، إما أنهم مصابون بالعمى السياسي، ولا يرون الحقائق، أو أنهم يتعمدون عدم رؤية هذه الحقيقة. لقد بات من الواضح جداً أن هذا الهجوم يستهدف جميع أبناء الشعب الكردي".

’المقاومة الوطنية ضد الاحتلال‘

ووجه مركز الدفاع الشعبي نداء إلى قوات الكريلا وإلى جميع أبناء الشعب الكردي: "بهذه الروح الوطنية يجب أن نواجه الاحتلال التركي. وأن نخوض مقاومة وطنية. أمتنا بحاجة إلى ذلك، على أبناء شعبنا في الداخل والخارج الخروج إلى الميادين دعم مقاومة الكريلا، وإظهار المواقف الوطنية. ونحن نحي جميع النشطاء الذي يتحركون وفق هذا المبدا. على الجميع تعزيز كلمته ونضاله الوطني. أي تصرف مخالف لذلك لا يخدم مقاومة الكريلا، ولا يخدم الأمة الكردية. ومهما كانت مواقف الأطراف السياسية، فإننا كمقاتلي الحرية قرارنا حاسم وهو الرد على سياسات الدولة التركية الفاشية وفق توجيهات القائد آبو وأن نحقق النصر. سوف نلتزم بأداء هذه المهمة التاريخية. هذا هو عهدنا باسم مقاتلي الكريلا مقاتلي القائد آبو الفدائيين. يجب ألا يشك أبناء شعبنا في هذا الأمر أبداً. ونأمل من الجميع التصرف وفق هذه الأهداف المقدسة وأداء المسؤوليات التي تقع على عاتقه.

إن المقاومة المقدسة التي يخوضها رفاقنا بالروح الفدائية الآبوجية، ستحقق النصر المؤزر، وسوف يكتب تاريخ جديد على ذرى جبال زاغروس سيكون النصر حليف مسيرة الحرية".

(ك)