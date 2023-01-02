​​​​​​​مركز الدفاع الشعبي يكشف حصيلة 2022 من عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي

وكشفت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، اليوم الإثنين، خلال بيان حصيلة عام 2022 من عمليات الكريلا، وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وقالت القيادة إن قوات الكريلا نفذت 3034 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي أسفرت عن مقتل 2942 من جنود الاحتلال والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأشارت القيادة إلى أن دولة الاحتلال التركي استخدمت 3280 مرة الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً خلال العام الماضي 2022.

وأضافت قيادة مركز الدفاع الشعبي أنه نتيجة المعارك ارتقى 301 مقاتل ومقاتلة من قوات الكريلا إلى مرتبة الشهادة.

(س ر)