​​​​​​​مركز الدفاع الشعبي يكشف حصيلة 2022 من عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي – تم التحديث

أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، اليوم الإثنين، بياناً كشفت فيه حصيلة عام 2022 من عمليات الكريلا، وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه:

"وضعت قواعد الدولة القومية التركية بذهنية الاتحاد والترقي على أساس تصفية الأرمن، الروم، الآشور – السريان وكل شعوب الأناضول، إن الشعب الكردي الذي يعد الأساس في تأسيس الجمهورية التركية، تم إبعاده عن هويته من خلال أعمال وخطط الإبادة الممنهجة، وتم تحديده كهدف رئيسي لبناء الدولة القومية التركية، إن هجمات الإبادة التي شنتها الدولة القومية التركية على الشعب الكردي مستمرة منذ مئة عام، مما أجبر الشعب الكردي على المقاومة والانتفاضة، لقد قدم شعبنا تضحيات كبيرة، كما أنه ترك لفترة في صمت الموت، إلا أنهم لم يقبلوا أبداً بالابتعاد عن جذورهم، إن الحملة التاريخية والمعجزة للقائد أوجلان، النضال الأسطوري الذي دخل عامه الخمسين والواقع الذي أصبح حقيقة مع حزب العمال الكردستاني، أحيا الشعب الكردي من جديد وأعطى العقل والإرادة وحولهم إلى حقيقة شعب يقاتل من اجل وجوده وحريته، وعاد بالظهور من جديد على مسرح التاريخ، الحركة الآبوجية ونضالنا من أجل حرية كردستان الذي ترك بصمته على خمسين عاماً الأخيرة للجمهورية التركية، قضت على هذا المخطط الذي أراد بناء نفسه على إنكار وإبادة جميع الشعوب، وأصبح أمل الشعوب.

أراد النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، الذي استند على مثل هذا الماضي وشن حملات متتالية على كردستان، إنجاح خطة الإبادة هذه في مئة قرن للجمهورية التركية والبقاء في السلطة، ولهذا السبب أعلن عن حرب شاملة داخل تركيا وخارجها ضد الشعب الكردي في كل مكان، وهاجم جميع المنجزات، وقام بحملات احتلالية وأراد إبادة الكرد، كان الهدف اليومي والأكثر أهمية لهذه الخطة هو تصفية الكريلا في شمال كردستان ومناطق الدفاع المشروع، ونفذت عمليات التدمير ضد مقاتلي الكريلا في جميع أنحاء شمال كردستان كما ونفذت عمليات احتلال واسعة النطاق في مناطق الدفاع المشروع وخاصة خلال العامين الماضيين في زاب وآفاشين ومتينا.

"لن تُهزَم الكريلا"

حمت قواتنا من الكريلا في شمال كردستان وجودها في أصعب الشروط والظروف وبإمكانيات قليلة، وعمقت من الكريلاتية بأسلوب الفرق المحترفة، وهزمت عمليات التدمير، وأظهرت موقفاً تاريخياً وألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش التركي، لم تستطع دولة الاحتلال التركي تحقيق نتائج ضد مقاتلي الكريلا التي تقول في كل عام سنقضي عليهم، وبالرغم من شنها الآلاف من العمليات للقضاء على الكريلا، وعلى الرغم من استشهاد بعض قواتنا في شمال كردستان، إلا أن دولة الاحتلال التركي لم تنتصر في هجماتها في إبادة الكريلا في شمال كردستان، قام في البداية رفاقنا الذين استشهدوا، وجميع الكريلا في شمال كردستان بهذا الدور التاريخي وهزموا العدو من خلال روح التضحية الآبوجية، والموقف الواثق، والإرادة والعمل ومحاولات عظيمة، كان نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يخطط للاستيلاء على زاب، وآفاشين ومتينا واحتلال مناطق الدفاع المشروع خلال 2-3 أسابيع، لم يستطع تحقيق هدفه حتى الآن، أرادت دولة الاحتلال التركي وخاصة في العامين الماضيين، وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني احتلال حدود الميثاق الملي بتكنولوجية الحرب الحديثة، والقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، ولكنها فشلت في تحقيق خطتها، وشنت هذه المقاومة التاريخية في عام 2022 في شمال كردستان ومناطق الدفاع المشروع، وأظهرت مرة أخرى أن الكريلا لن تهزم بكل تأكيد، وفي هذا الصدد تم الكشف عن أعداد ومشاهد الحرب لوزراء الحرب الخاصة، وهي بعيدة عن الحقيقة، كما أن مشاهد الحرب والعدد الحقيقي موجود في حصيلتنا السنوية.

كما أن الموقف التاريخي الذي ظهر في إمرالي وفي جميع السجون ضد الضغط والتعذيب، والمقاومة الأسطورية للكريلا، ومقاومة شعبنا ضد جميع الهجمات الفاشية، والموقف المقاوم للسياسات الديمقراطية ضد محاولات الاستسلام، كل ذلك جعل نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تُهزَم أمام سياسة المعاداة للكرد، ولا يستطيع تصفية الخط السياسي الذي وضع مع قوى اليسار الديمقراطي للشعب التركي، وبهذه الطريقة اتضح مرة أخرى أنه لا يمكن تحقيق النتائج بسياسات الإبادة.

تزين كريلا حرية كردستان، بالفلسفة والأيديولوجية الآبوجية، إنهم يملكون الروح والإرادة الفدائية، إلى جانب جميع أنواع تكنولوجيا الحرب الحديثة للعدو، أظهروا فناً قوياً في الأداء العالي لتكتيكات الحرب، وانتصروا بهذه الطريقة، أفشلت كريلا حرية كردستان جميع خطط العدو وحققت المقاومة التاريخية عام 2022 بالشهادة الأسطورية لأبناء شعبنا الأبطال والعظام، في نضال عام 2022 استشهد 64 من رفاقنا في شمال كردستان، 237 من رفاقنا في مناطق الدفاع المشروع ( 55 منهم في هجمات الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة)، وتم نشر المعلومات حول هوية كل من رفاقنا الذين استشهدوا للرأي العام، ولعوائل الشهداء العظيمة ولشعبنا.

حصيلة الحرب في عام 2022

أفشل مقاتلو حرية كردستان بقيادة الشهداء الأعزاء وبروح التضحية الآبوجية مخططات العدو، وأظهروا مرةً أخرى أنهم أمل الحرية والذين لا يمكن هزيمتهم، وهذه هي حصيلة النضال الأسطوري في العام 2022:

هجمات جيش الاحتلال التركي:

3280 هجوماً بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية.

4527 غارة بالطائرات الحربية.

5701 هجوم بالمروحيات.

رفاقنا الشهداء والأسرى:

301 شهيد، 6 رفاق أسرى.

عمليات الكريلا:

مجموع العمليات التي نفذها مقاتلو الكريلا بلغت 3034 عملية.

عمليتان لقوات الدفاع الجوي.

6 عمليات ثورية.

12 عملية كمين.

15 عملية مداهمة.

43 عملية التسلل ضمن صفوف العدو.

107عملية منسقة لمقاتلي الكريلا.

333 عملية نوعية.

562 عملية قنص.

722 عملية بالأسلحة الثقيلة.

1232 عمليات اشتباك وعمليات استهداف.

قتلى العدو:

عدد قتلى جنود جيش الاحتلال التركي: 2942 بينهم 4 جواسيس، 12 كونترا، 26 ضابطاً.

عدد الجنود الجرحى: 408.

(س ر)