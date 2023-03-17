​​​​​​​مركز الدفاع الشعبي يهنئ الكرد وأصدقاءهم بمناسبة عيد نوروز - تم التحديث

بمناسبة حلول عيد نوروز الذي يصادف 21 آذار، أصدرت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي اليوم بياناً كتابياً، جاء فيه:

"النضال من أجل الحرية الذي بدأه القائد أوجلان في يوم نوروز وتم تجسيده باسم حزب العمال الكردستاني، أكمل نصف قرن، مسيرة القائد أوجلان هي مسيرة نوروز، وحزب العمال الكردستاني، الذي أسسه القائد أوجلان هو حزب نوروز، شعلة نوروز التي أشعلها كاوا العصر مظلوم دوغان في سجن آمد، تحول إلى شعلة المقاومة في جبال وسهول كردستان، وانتشرت خطوة بخطوة وأصبحت أملاً للنصر بأن شعبنا الذي تعرض للإبادة الجماعية عاد إلى مسرح التاريخ.

نستذكر جميع شهداءنا في شخص شهداء نوروز العظماء مظلوم، زكية، رهشان، روناهي، بيريفان وسما، الذين هم خلّاقو تقاليدنا في نوروز بإيقاد شعلتها، بكل احترام وامتنان.

نبارك عيد نوروز للقائد أوجلان الذي بدأ نضالنا من أجل الحرية بالنار، ولعوائل شهدائنا الكرام، ولشعب كردستان المقاوم الذي يقاتل على مدى نصف قرن من الزمان، ولرفاقنا الذين يقاومون بروح فدائية ضد جميع الهجمات اللاإنسانية في كل الساحات، ولأصدقائنا ولكل الأشخاص الذين يؤمنون بتقليد نوروز".

إن المسيرة التاريخية من أجل الحرية، التي بدأت بالاجتماع الأول للقائد عبد الله أوجلان في جوبوك بأنقرة عام 1973، قد دخلت في الذكرى 50 لتأسيسها مع نوروز عام 2023، في تلك الظروف القاسية حيث لم يكن هناك بصيص أمل وكانت الفاشية في أوج قوتها، فإن النضال التاريخي الذي خاضه القائد أوجلان بإرادة خارقة؛ أصبح أمل الحرية للشعوب المضطهدة والنساء والشبيبة من خلال تجاوز كردستان اليوم، وتم إحياء شعبنا الذي تعرض لأقسى أشكال التعذيب في التاريخ عبر الإنكار والتدمير وهجمات الإبادة الجماعية، وأصبح شعب نوروز يقاوم الاضطهاد، لقد أثبت نضالنا من أجل حرية كردستان، الذي وصل ليومنا هذا بفضل تضحيات أبنائنا الكرد الأبطال، أنه حزب نوروز الذي سار على خط النصر دون تردد، كما دافع مقاتلو الحرية الذين قاوموا بروح مقاومة نوروز كل يوم من أيام عام 2022، والهجمات اللاإنسانية لجيش الاحتلال التركي الذي ينتهك كل قواعد وأخلاق الحرب، وبإرادة آبوجية، عن كل شبر من تراب بلادنا بروح فدائية، وأن خط المرأة الحرة، الذي عرّفه القائد أوجلان بإيجاز بأنه "المرأة، الحياة، الحرية"، يسمح لواقع المرأة المسجونة داخل أربعة جدران، المقيدة بسلاسل العبودية والتي يتم تجاهل إرادتها، بالالتقاء بجوهرها الحقيقي والانتفاضة لتحقيق حريتها بفضل نار نوروز.

"حماية الإرث النضالي"

يستقبل مقاتلو حرية كردستان عيد نوروز جديد في ربيع عام 2023 بعزمهم على حماية الإرث النضالي لشهدائنا الخالدين وتصميمهم على تحقيق النصر بالسير على الخط الآبوجي، وعلى أساس الأيديولوجية الآبوجية، حيث ستستمر قواتنا التي تبدي مقاومة تاريخية ضد الاحتلال في شمال كردستان، ومناطق الدفاع المشروع بفرق متخصصة في الساحات، في الأنفاق وخنادق الحرب، في الدفاع عن أراضي كردستان المقدسة بتحويلها إلى قلاع مقاومة ضد الاحتلال والاستبداد وستقضي على ضحاك العصر المستبد بالتأكيد.

"قائد حر وكردستان حرة"

كما سيواصل مقاتلو الكريلا، الذين وضعوا لأنفسهم هدف الانتصار في نضال شهدائنا بروح التضحية الآبوجية، في نضالهم بعزم حتى تحقيق هدف قائد حر وكردستان حرة، حيث أظهر رفاقنا سارة، روكن، روجبين، يشار، شفكر، آرجين، روزا، نعمان، رابرين ودليل زاغروس، الذين أججوا نار نوروز في نضالنا مع مسيراتهم نحو النصر، مرة أخرى للعالم أجمع، أن الإرادة الآبوجية لن تنهزم.

مرة أخرى، نبارك عيد نوروز لشعبنا وأصدقائنا الذين أشعلوا نار نوروز بروح الانتفاضة، ونتمنى لجميع القوى التي تناضل من أجل الحرية بروح النصر نجاحاً وتوفيقاً كبيراً في نوروز العام الجديد".

(ف)