​​​​​​​مركز الدفاع الشعبي (NPG): لا علاقة لنا بانفجار اسطنبول – تم التحديث

أصدرت القيادة العامة لمركز الدفاع الشعبي (NPG)، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، نفت فيه أن يكون لها أي علاقة بانفجار اسطنبول، كما تقدمت بالعزاء لذوي الضحايا.

وجاء في بيانها: "يعلم شعبنا والرأي العام الديمقراطي أنه لا علاقة لنا بهذه الحادثة، نحن لا نستهدف المدنيين ولا نقبل بهذه الأعمال ضد المدنيين، نحن حركة نخوض نضال مشروع لنيل الحرية، بمنظور بناء مستقبل مشترك وديمقراطي وحر ومتساوٍ مع الشعب التركي، ولذلك لا نقبل قط باستهداف المدنيين على الأراضي التركية.

من الواضح أن نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قد فشل في وجه نضالنا المشروع، خاصة أنه تم اكتشاف استخدامهم أسلحة كيماوية وأنهم يقومون بحرق جثث جنودهم، من أجل تغيير هذا الوضع، يُرى أنهم يريدون تنفيذ خطة سوداء، بعد هذا التفجير استهدفوا كوباني وهذا ما يحدد خطتهم، عندما ينظر المرء إليها من هذا السياق، يتبين أن هذه حادثة سوداء- مظلمة، يُزعم أن العناصر الذين قاموا بهذا الحادث هم كرد أو أشخاص من سوريا، لكن هذا لن يغير النتيجة، يمكن ملاحظة أن هذه هي بداية خطة سوداء-مظلمة، في هذا الصدد، من المهم أن ترى القوى الديمقراطية في تركيا والرأي العام هذه العملية السوداء- المظلمة وتناضل من أجل فك رموز هذا الحادث".

ووقع أمس الأحد، انفجار في شارع الاستقلال بمركز مدينة اسطنبول التركية، أسفر عن قتلى وجرحى.

(س ر)