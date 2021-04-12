​​​​​​​مركز أبحاث إسرائيلي: إيران والصين وروسيا يلعبون الورقة الأوراسية

في 27 آذار/ مارس، وقّعت الصين وإيران اتفاقًا موسعًا في طهران، لم تكشف القيادة الإيرانية أو الصينية عن التفاصيل، لكن المحللين، بحسب مركز بيغن سادات الإسرائيلي للأبحاث، يعتقدون أنها كانت إلى حد كبير على غرار مسودة مسربة من 18 صفحة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي.

وتفصّل المسودة استثمارات صينية محتملة بقيمة 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وقطاعات أخرى على مدى ربع قرن، حيث ستحصل الصين على النفط الإيراني في المقابل بشروط تفضيلية.

وقد يشير هذا إلى أن بكين، على الرغم من العقوبات الأمريكية الشديدة، ستستمر في الاستفادة من النفط الإيراني، وسيكون هذا في مصلحة طهران إلى حد كبير، حيث أدت العقوبات الاقتصادية إلى تدمير صناعات النفط والغاز الإيرانية.

كما أشارت المسودة إلى تعميق التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة، والبحوث العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأجرت الصين تمرينين بحريين مع إيران وروسيا في إطار مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب، وهو مؤشر خفي على تورط الصين في سلامة طرق تجارة النفط من الشرق الأوسط إلى المحيطين الهندي والهادئ.

ولكن التركيز على اتفاق الصين مع إيران لا يكشف الصورة الكاملة، حيث وضعت بكين أنظارها على الشرق الأوسط بأكمله، واتفاق إيران لا يعني التعاون فقط مع طهران، فبالنسبة لبكين، إيران ليست سوى قطعة واحدة على رقعة الشطرنج.

لنأخذ جولة الشرق الأوسط التي أجراها وزير الخارجية الصيني وانغ يي الشهر الماضي، والتي زار خلالها ليس إيران فحسب، بل أيضًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وعمان والبحرين.

إن تقييد نفسها بإيران لن يكون مفيدًا لبكين، حيث تتطلع القوى الإقليمية الأخرى إلى الصين لاستثمارات محتملة وتفكر في كيفية تفسير إعادة تقييم واشنطن لسياستها في الشرق الأوسط.

ومن المؤشرات الصغيرة على رؤية الصين الشاملة للمنطقة استعدادها لاستضافة محادثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ذكرت صحيفة تشاينا ديلي، وهي أحد أجهزة الحزب الشيوعي الصيني، أن بكين لديها خطة من خمس نقاط "لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تقديم تعزيزات بناءة للحوار الفلسطيني الإسرائيلي، واستئناف الاتفاق النووي الإيراني وبناء إطار أمني في هذه المنطقة".

'الدور الروسي'

ويتناسى بعض المحللين البعد الروسي في ازدهار العلاقات الصينية الإيرانية، حيث دخلت العلاقات الروسية الصينية حقبة جديدة من التعاون في جميع المجالات تقريبًا، ولا شك أن الصين أقوى بكثير من الناحية الاقتصادية البحتة، لكن كلا الجانبين حريص على إبراز توازن شراكتهما، وعلى عكس آسيا الوسطى أو منطقة القطب الشمالي، حيث من المرجح أن تتنافس الصين وروسيا، يمكن أن يكون الشرق الأوسط منطقة يمكن أن يتعاونا فيها.

وبالنسبة لروسيا، سيساعد النفوذ الصيني في المنطقة المضطربة على كبح جماح الطموحات الجيوسياسية للغرب، طالما استمر التنافس الغربي الروسي، فإن النفوذ الصيني سيكون موضع ترحيب من قبل موسكو واعتباره مكونًا ضروريًّا لتحقيق التوازن مع الغرب، وفي بعض الحالات حتى للضغط عليه بالكامل.

وفي العديد من المناطق عبر أوراسيا، تعمل روسيا عن كثب مع الجهات الفاعلة الإقليمية لإبقاء الغرب في مأزق، ويمكن أن يكون نمو النفوذ الصيني عبر الصفقة مع إيران مفيدًا لموسكو وسيخدم غرض تهميش الغرب الجماعي في الشرق الأوسط، وقد تظهر شراكة ثلاثية غير رسمية بين روسيا والصين وإيران.

وعلى المدى الطويل، قد تشعر روسيا بالقلق من أن جميع الفرص الاستثمارية المربحة في إيران ستأخذها الشركات الصينية، لكن هذا ليس عقبة خطيرة أمام العلاقات الصينية الروسية.

صحيح أن الاتفاق بين إيران والصين يمنح بكين ميزة جيوسياسية، لكن يمكن القول إن مزاياها، في الوقت الحالي، خطابية أكثر منها عملية، ولن تكون الصفقة سهلة التنفيذ، ويبدو أن الصين لديها مخارج استراتيجية مختلفة لحماية استثماراتها والتزاماتها. بعد حفل التوقيع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ إن "الخطة تركز على الاستفادة من الإمكانات في التعاون الاقتصادي والثقافي ورسم مسار للتعاون طويل الأمد، لا يتضمن أي عقود وأهداف كمية ومحددة ولا يستهدف أي طرف ثالث، وسيوفر إطارًا عامًّا للتعاون بين الصين وإيران في المستقبل"، ويشير هذا إلى أن الاتفاقية هي أكثر من مجرد مظلة بدون تفاصيل متفق عليها، ويشير إلى أن رقم 400 مليار دولار هو رقم تخميني.

وربما يحاول المحللون جاهدين رؤية الاتفاقية الصينية الإيرانية من منظور سطحي متكبر، بعد كل شيء، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الاتفاقية "ليست معاهدة أو اتفاقية دولية ولا تتطلب موافقة برلمانية بموجب هذا التفسير القانوني"، ويمكن أن يُنظر إلى الاتفاقية على أنها طموحة إلى حد كبير وقد يتم تصنيفها على أنها خريطة طريق، مثلها مثل غيرها من الاتفاقات التي وقعتها الصين مع دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

على مدى السنوات العديدة الماضية، وقّعت بكين اتفاقات تعاون مع العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فلماذا يجب أن يكون الاتفاق مع إيران مختلفًا؟

حتى لو لم يكن للاتفاق تأثير عسكري فوري، إلا أنه لا يزال يمثل تحولًا استراتيجيًّا كبيرًا، ويجب أن تكون الهند والولايات المتحدة الأكثر قلقًا. قد يكون التأخير في مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) في باكستان دفع اهتمام الصين المتزايد باستثمارات البنية التحتية في إيران. حيث يوفر ميناء جوادار الباكستاني، الذي تديره الصين، طريقًا بحريًّا أقصر لواردات النفط من الخليج مقابل مضيق ملقا، وتعتبر بكين ميناء تشابهار في إيران مكملًا لجوادار وربما جزءًا من "سلسلة اللؤلؤ" في المحيط الهندي.

ويجب أن تشعر الهند بالقلق لأنها قد تجد نفسها على المدى الطويل إما محاصرة في الزاوية أو معزولة تمامًا عن المشاريع الكبرى في إيران؛ نظرًا لأن الاتفاقية ستمنح الصين على الأرجح الوصول إلى القاعدة البحرية الإيرانية في جاسك، خارج الخليج الفارسي، وستكون بكين قادرة على تقييد خطط الهند لتطوير ميناء إيران وبناء خط سكة حديد يصل إلى آسيا الوسطى.

وبالنسبة للولايات المتحدة، لم تتضح آثار الاتفاقية بالكامل بعد، ما لا يمكن إنكاره هو حقيقة أن الصين قد تصرفت في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تعمل على تقليص وجودها في الشرق الأوسط وأصبحت علاقات أمريكا مع الدول العربية موضع تساؤل. هذا أيضًا وقت لا تستطيع فيه روسيا ولا أوروبا لعب دور حاسم في المنطقة، سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا، وتتمتع الصين بهذه الإمكانات، فضلًا عن هالة الوسيط المنصف في منطقة تعاني من الخصومات والحساسيات المتزايدة تجاه القوى الإمبريالية السابقة.

(م ش)