​​​​​​​مربو الماشية يستبشرون خيراً بعد الهطولات الثلجية والمطرية الأخيرة

للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في شمال وشرق سوريا إلى جانب الزراعة، وتدخل بشكل أساسي في مجال تغذية الإنسان. وقد حافظ الأهالي على تربيتها منذ القدم؛ لفوائدها، وتشمل الأغنام والماعز والأبقار والدواجن والخيول.

خلال العام الماضي تعرضت شمال وشرق للجفاف، ما أثّر بشكل كبير على الثروة الحيوانية، حيث ارتفعت أسعار العلف وانخفضت أسعار المواشي.

أيضاً ترك الحصار المفروض على المنطقة آثار سلبياً على مربي المواشي.

بدورها وضعت مديرية الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة خطة لدعم مربي الثروة الحيوانية، من خلال تقديم مادة العلف. وبحسب المديرية فقد تم توزيع ما يقارب الثلاثين ألف طن من مادة العلف على مربي المواشي.

وبحسب الإحصاء الذي تقوم به مديرية الثروة الحيوانية في مقاطعة قامشلو، فقد تجاوز عدد الأغنام مليون و200 رأس. كما تجاوز عدد الأبقار40 ألفاً، وما تزال فرق الإحصاء مستمرة في عملها بالنسبة للدواجن والماعز والخيول؛ بهدف توفير العلف لكافة المربين حسب عدد المواشي.

قصي الحبيب من سكان قرية بزونة جنوب ناحية تربه سبيه، أحد مربي الماشية، بيّن أن موسم الجفاف أثّر بشكل كبير على الثروة الحيوانية، التي تعد مصدراً أساسياً إلى جانب الزراعة للدخل الاقتصادي والغذائي لأهالي مقاطعة قامشلو، من حيث ارتفاع أسعار العلف مقارنة بأسعار الماشية التي هبطت بشكل كبير.

كما بيّن الحبيب أنه من المتوقع أن ينتعش سوق الماشي من جديد، بعد الهطولات المطرية والثلجية، وأنهم يستبشرون خيراً في الموسم الحالي.

هذا وطالب قصي الحبيب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بزيادة دعم قطاع الثروة الحيوانية وتوفير كميات أكبر للعلف للماشية خلال هذا الشهرين.

وبدوره، أكد مدير الثروة الحيوانية في مقاطعة قامشلو محمد كاظم أنهم مستمرون بدعم الثروة الحيوانية وتوفير العلف لكافة المربين بعد الانتهاء من الإحصاء النهائي الدقيق.

(سـ)

ANHA