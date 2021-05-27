​​​​​​​مراسم تشييع جثمان الشهيد آكري قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان

وارتقى الشهيد ماهر عبدالله (الاسم الحركي آكري قامشلو) إلى مرتبة الشهادة في 24 من شهر أيار الجاري، بمدينة الحسكة أثناء تأديته مهامه العسكرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة الجاسم، كلمة قدمت فيها التعازي لذوي الشهيد وكافة عوائل الشهداء، وقالت: "الشهداء هم قادتنا المعنويون، وهم نجوم تلألأت في سماء الحرية، لأنهم ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل تراب الوطن، كما أثبتوا حبهم وتلاحمهم لقائدهم العظيم القائد عبدالله أوجلان، السجين بجسده والحر بفكره".

وتابعت فاطمة الجاسم: "رغم كل المؤامرات التي تحيكها الدولة التركية الفاشية الساعية إلى استعباد الشعوب وسلبهم حقوقهم، إلا أن مكونات المنطقة تمكنوا من إثبات تلاحمهم وخير دليل على ذلك شهدائنا"، لتلقي بعدها قصيدة تتغنى بنضال الشهداء والمقاومة التي أبدوها في سبيل نيل الحرية، وبعظمة فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

وبدوره القيادي في المجلس العسكري لقامشلو محمد زيدان، استهل في بداية حديثه بذكر قول القائد عبدالله أوجلان وقال: "كما قال القائد عبدالله أوجلان الشهداء هم قادتنا المعنويون وهم الأحياء الحقيقيون"، مضيفاً: "بفضل تضحيات الشهداء استطعنا بناء الإدارة الذاتية وجيش استطاع دحر كل القوى التي لا تدخر جهدًا لتخريب الوطن وتدميره".

وتعهد محمد زيدان بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق مبتغاهم في بناء مجتمع حر وديمقراطي.

واختمت المراسم بتسليم وثيقة الشهيد آكري قامشلو إلى ذويه عقب قراءتها من قبل مجلس عوائل الشهداء، ليوارى عقبها جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان وسط رفاق دربه من الشهداء.

(ل د/ س ر)

ANHA