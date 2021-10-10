​​​​​​​مراسم تشييع غيابية لشهيدة من قوات الدفاع الشعبي في الدرباسية

وأقام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية شمال وشرق سوريا، ظهر اليوم مراسم تشييع غيابية للمقاتلة هيفا مامو، الاسم الحركي "دلال قامشلو"، التي استشهدت خلال تصدّيها لهجمات الاحتلال التركي على منطقة آفاشين في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

وبدأت المراسم التي أقيمت في مزار الشهيد رستم جودي في ناحية الدرباسيه شمال وشرق سوريا، بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بمشاركة المئات من أهالي الناحية إلى جانب ذوي الشهيدة دلال قامشلو، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في الناحية.

وتخلل المراسم كلمات، استُهلّت بكلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، عدلة مسطو، قالت فيها: "إن الشهيدة دلال انضمت إلى صفوف قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) من أجل تحرير أراضي كردستان وتوحيدها".

وأضافت: "قاتلت وضحت بنفسها في سبيلنا وفي سبيل الوطن، وناضلت من أجل شعبها الذي يتعرض للظلم والاضطهاد".

وتلتها كلمة باسم أسرة الشهيدة دلال قامشلو، أكد فيها عمّها عمر مامو على متابعة النضال والمقاومة على خطى الشهيدة دلال.

وقال: "ابنتنا اختارت الطريق الصحيح، وهو طريق الدفاع، ومقارعة الظلم من أجل الحرية، واختارت أن تكون شهيدة فداءً لأبناء شعبها".

استشهدت المقاتلة هيفا مامو المنضمة منذ بداية العام الماضي 2020 لصفوف قوات الدفاع الشعبي، في الأول من تشرين الاول الجاري في منطقة افاشين في جنوب كردستان.

واختتمت المراسم بالكشف عن سجل الشهيدة دلال قامشلو من قبل مجلس عوائل الشهداء، لتُقرأ وثيقتها وتسلّم إلى ذويها.

(أح/ أ م)

ANHA