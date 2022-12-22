​​​​​​​مراسم تشييع غيابية لشهيد وعزاء لشهيدين في مقاطعة الشهباء

قدم المئات من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء، وأعضاء مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين، اليوم الخميس، واجب العزاء لذوي الشهداء جانفدا عفرين وزينال راجو ودلسوز سرحد، وذلك في ساحة مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسين بمقاطعة الشهباء.

وارتقى المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي محمد عليكو (الاسم الحركي: دلسوز سرحد) شهيداً في 1 حزيران الماضي في منطقة زاب في مناطق الدفاع المشروع، فيما ارتقى مقاتلا قوات تحرير عفرين، جوان رشيد (الاسم الحركي: جانفدا عفرين) وحمودة عثمان (الاسم الحركي: زينال راجو) شهيدين في 20 كانون الأول الجاري خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين المحتلة.

عُلِقت في ساحة المخيم أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور الشهداء الثلاث.

وبدأت المراسم الغيابية للشهيد دلسوز سرحد، والعزاء للشهيدين جانفدا عفرين وزينال راجو بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، خليل عيسو، كلمة تمنى خلالها الصبر والسلوان لذوي الشهداء.

وأشاد بالمقاومة التي يبديها أهالي إقليم عفرين في وجه الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق، وقال إن "إرادتنا مكتسبة من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان المعتقل في إمرالي منذ أكثر من 23 عاماً"، مؤكداً على النضال حتى تحقيق "حريتنا والحرية الجسدية للقائد أوجلان".

ألقيت بعدها كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار من قبل العضوة، أمل نبو، وقالت: "شعبنا مقاوم، يسعى إلى الحياة الكريمة والحرة. وإرادتنا قوية، لذا ليعلم الأعداء أننا لن نخاف همجيتهم العدائية ولن تكسر إرادتنا".

تلاها قراءة وثائق الشهداء الثلاث من قبل عضوة لجنة التدريب المجتمع الديمقراطي، روكن الأحمد، وتسليمها لذويهم.

لتختتم المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء، وتحيي مقاومة الكريلا في جبال كردستان.

(خ ح/ س ر)

ANHA