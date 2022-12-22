​​​​​​​مراسم تشييع الشهيد شادي أحمد في قامشلو

بحسب مجلس عوائل الشهداء، ارتقى عضو قوات الدفاع الذاتي شادي عبد العزيز أحمد، شهيداً في 19 كانون الأول الجاري، أثناء إنقاذه لرفاقه من الغرق في مجرى مائي.

شارك في مراسم تشييع الشهيد العشرات من أهالي مدينة قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية ورفاق دربه.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفي السيد، كلمة تقدمت خلالها بالعزاء لذوي الشهيد وعموم الشعوب.

هيفي لفتت الانتباه إلى الحادثة التي ارتقى خلالها الشهيد، وبيّنت أن الشهيد شادي ضحى بروحه من أجل رفاقه، وأرجعت ذلك إلى مدى الروح الرفاقية التي تحلى بها واستمدها من فلسفة القائد عبد الله أوجلان.

ومضت مشيرة إلى مناقب الشهيد شادي وشخصيته بالقول: "كان الشهيد شادي أحد الرفاق الذين يعيشون من أجل رفاقهم، حظي بمحبة كل رفاقه، وقد فقد حياته من أجل إنقاذ رفاقه. مثله مثل جميع الشهداء أصبح الشهيد شادي بطلاً من أبطال شعبه".

ليتم بعدها قراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، ثم حمل رفاق دربه نعش الشهيد شادي على أكتافهم ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان وسط ترديد شعار "الشهداء خالدون".

(س ر)

ANHA