​​​​​​​مراسم تشييع الشهيد كسار جاسم الهملص إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي

وشارك في مراسم تشييع الشهيد كسار جاسم الهملص الذي ارتقى شهيداً جراء قصف الاحتلال التركي على قرية التروازية شرقي عين عيسى، في 30 تشرين الثاني المنصرم، العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأت المراسم، بتقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، ألقتها العضوة إيمان الفرج التي تقدمت بالعزاء أسرة الشهيد.

وتطرقت خلال كلمتها إلى الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، قائلة: "إن أهالي شمال وشرق سوريا يتصدون لأخطر تنظيم إرهابي وانتصروا، واليوم هم صامدون بوجه دولة الاحتلال التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بحقهم المجازر عبر طيرانها الحربي والمسيّر".

بدوره ألقى القيادي في مجلس الشدادي العسكري، هوكر الملا، كلمة عاهد خلالها بمواصلة درب الشهداء حتى الوصول إلى حياة كريمة وحرة.

داعين شعوب المنطقة إلى مساندة قوات سوريا الديمقراطية والانضمام إلى صفوفها، مؤكداً أن "مواجهة الاحتلال التركي واجب على كل أبناء وبنات المنطقة".

وانتهت مراسم الشهيد كسار الهملص بقراءة وثيقة شهادته من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بناحية الشدادي علاء الإبراهيم، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء الشدادي وسط زغاريد الأمهات.

(ب د/ م ح)

ANHA