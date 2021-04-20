​​​​​​​مراسم تشييع الشهيد خالد عثمان في مزار الشهيد إسماعيل بعامودا

التزامًا بقرار حظر التجوّل الكلّي الذي فرضته الإدارة الذاتية على شمال وشرق سوريا، شيع العشرات من الأهالي جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، خالد فصيح عثمان، الاسم الحركي كادوس الذي استشهد إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء تأدية مهامه.

وشارك في مراسم التشييع، العشرات من أهالي الناحية وعدد من أعضاء وعضوات مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية عامودا.

وقبيل أن يواري جثمان الشهيد خالد فصيح عثمان الثرى وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم وري جثمانه الثرى إلى جانب رفاقه.

وبحسب وثيقة الشهادة، فإنّ المقاتل خالد فصيح عثمان، الاسم الحركي كادوس عامودا، انضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية عام 2014، وارتقى لمرتبة الشهادة في 8 من شهر نيسان الجاري.

(ي م/ م ح)

ANHA