​​​​​​​مراسم تأبين مؤسس الهلال الأحمر الكردستاني شيخ موسى في أربعينيته

وتوفي شيخ موسى موسى في 1 تشرين الثاني عام 2021، عن عمر يناهز (68عامًا) في إحدى مشافي مدينة بون الألمانية بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد19 ).

وكان شيخ موسى موسى أحد مؤسسي منظمة الهلال الأحمر الكردستاني عام 1993، حيث تطوع على مدار (27) عامًا ضمن الهلال، وهو من مواليد عفرين، لكنه معروف بين أبناء الشعب الكردي، خاصة في باكور وباشور كردستان.

وشارك في مراسم تأبينه العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني، وأفراد عائلة الفقيد، وذلك في صالة مخيم سردم في مقاطعة الشهباء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت بعض الكلمات من قبل عائلة الفقيد التي تطرقت إلى مناقبه وتحدثت عن عمله الإنساني في خدمة المجتمعات، ومحبته لعمله على مدار 27 عامًا.

ثم ألقيت كلمة باسم إدارة مجلس مخيم سردم، من قبل الرئيس المشترك للمجلس فريد أوسو، حيث قال: "أقدم التعازي لذوي الفقيد شيخ موسى الذي قضى عمره في العمل الإنساني".

مؤكدًا أن الفقيد شيخ موسى كان "مسالمًا ومعطاءً، فمنذ بدء هجمات الاحتلال التركي على عفرين كان شيخ موسى يعمل بكل إنسانية ويعرض حياته للخطر من أجل إنقاذ الآخرين".

كما ألقيت كلمة باسم إدارة مجلس مقاطعة عفرين من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس زلوخ بكر، قائلةً: "في أربعينية شيخ موسى، نود الإشادة بالعمل الإنساني الذي قام به من أجل شعبه الكردي، فكان مثالًا للإنسانية"، وأشادت بأعضاء الهلال الأحمر الكردي "الذين يعملون على خطا شيخ موسى خلال النزوح".

وألقيت كلمة من قبل عضو الهلال الأحمر الكردي يوسف بابلسي (وهو أحد أصدقاء شيخ موسى) قال فيها: "لقد عملنا أنا وشيخ موسى في مدينة عفرين معًا، وكان شخصًا معطاء يفكر بالآخرين قبل أن يفكر بنفسه، محبًّا للخير والسلام، ساعد الكثير من الناس في مدينة عفرين، ونحن نقدس عمله والطريق الذي خطه لنا".

تاليًا تم مشاهدة عرض سنفزيوني عن الفقيد شيخ موسى، وما قدمه من عمل إنساني.

وانتهت مراسم التأبين بإهداء ذوي الفقيد تذكارًا، وهو عبارة عن صورة شيخ موسى وكتب عليها: "ستبقى رمزًا للإنسانية".

والجدير بالذكر أن شيخ موسى شارك في الكثير من حملات الإغاثة، وتقديم المساعدات للمتضرّرين من الكوارث الطبيعية في كردستان، وساهم في العديد من حملات دعم روج آفا، من خلال إرسال قوافل مساعدات طبية وغذائية، إلى جانب إجرائه زيارات عدة لمناطق روج آفا، زار فيها مدينة قامشلو ومحيطها، والشهباء وكوباني وغيرها من المناطق التي تعرّضت لهجمات الاحتلال التركي.

(ل ش/ س ر)

ANHA